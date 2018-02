RALEIGH, N.C. — Les Penguins de Pittsburgh ont acquis les services du joueur de centre Derick Brassard des Sénateurs d’Ottawa, vendredi soir, dans une transaction à trois équipes impliquant également les Golden Knights de Vegas.

Les Penguins en ont fait l’annonce vendredi, pendant leur duel contre les Hurricanes de la Caroline.

Les Sénateurs obtiennent des Penguins le défenseur Ian Cole, le jeune gardien Filip Gustavsson ainsi qu’un choix de première ronde en 2018 et un choix de troisième ronde en 2019.

En plus de Brassard, les Penguins ont mis la main sur l’espoir des Sénateurs Vincent Dunn et leur choix de troisième tour en 2018. Ils ont aussi reçu l’espoir des Golden Knights Tobias Lindberg.

Les Golden Knights ont quant à eux acquis l’attaquant Ryan Reaves, une sélection de quatrième ronde en 2018 et ils retiendront 40 pour cent du salaire de Brassard.

Brassard a récolté 18 buts et 20 mentions d’aide en 58 parties avec les Sénateurs cette saison. Il enfilera l’uniforme d’une quatrième formation dans la LNH, après celui des Blue Jackets de Columbus, des Rangers de New York et des Sénateurs.