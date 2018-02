UTICA, N.Y. — Chris Terry et Jordan Boucher ont enfilé deux buts pour permettre au Rocket de Laval de défaire les Comets d’Utica, vendredi soir.

La troupe lavalloise a ainsi mis un terme à sa séquence de deux défaites.

Daniel Audette a enfilé un but dans un filet désert en fin de rencontre et a ajouté une mention d’assistance pour compléter la marque du côté du Rocket, qui a signé un troisième gain en 10 matchs. Michael McCarron a également obtenu deux aides.

Michael McNiven a repoussé 26 des 28 tirs dirigés vers lui dans la victoire.

Guillaume Brisebois et Cole Cassels ont touché la cible pour les Comets, tandis que Tatcher Demko a réalisé 22 arrêts.

Terry a enfilé ses 21e et 22e buts de la saison en deuxième période, et Boucher a également fait mouche, permettant au Rocket de se forger une confortable avance de trois buts.

Brisebois et Cassels ont trompé la vigilance de McNiven au troisième engagement, réduisant l’écart 3-2.

Boucher n’avait toutefois pas dit son dernier mot. Posté dans l’enclave, l’attaquant a répliqué 11 secondes plus tard, marquant son deuxième but du match. Audette a scellé la victoire par la suite en enfilant un but dans un filet désert.

Le Rocket reprendra le collier samedi soir face aux Sénateurs de Belleville.