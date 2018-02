BATHURST, N.-B. — Antoine Morand a participé à tous les buts de son équipe et le Titan d’Acadie-Bathurst a blanchi les Voltigeurs de Drummondville 4-0, vendredi soir.

Morand a amassé un but et trois mentions d’assistance, récoltant quatre points dans un même match pour une première fois cette saison.

Pendant la rencontre, le Titan a rendu hommage à son équipe de 1998-99 ainsi qu’à la gardienne de but canadienne Charline Labonté, qui a disputé 28 parties dans l’uniforme de la formation de Bathurst.

Liam Murphy, Ethan Crossman et Jordan Maher ont aussi touché la cible pour le Titan, qui s’est approché à quatre points des Mooseheads de Halifax et du sommet de la section Maritimes.

Les Voltigeurs, qui bataillaient pour le premier rang du classement général de la LHJMQ il y a quelques semaines, a encaissé un cinquième revers consécutif.

Evan Fitzpatrick a été parfait devant 24 lancers pour le Titan. Olivier Rodrigue a amorcé la partie pour les Voltigeurs, mais il a été chassé après avoir alloué trois buts sur huit tirs. En relève, la recrue Dan Moody a réalisé 11 arrêts.

Olympiques 1 Wildcats 4

Quatre joueurs différents ont enfilé l’aiguille pour les Wildcats de Moncton, qui ont défait les Olympiques de Gatineau 4-1.

Jeremy McKenna, Alexander Khovanov et James Phelan ont tous les trois obtenu un but et une mention d’aide pour les Wildcats, qui ont gagné un deuxième match de suite. Jacob Hudson a aussi noirci la feuille de pointage.

Anthony Beauchamp, avec son 10e filet de la campagne, a été le seul joueur des Olympiques à faire bouger les cordages. Les Olympiques avaient amassé au moins un point à leurs neuf dernières sorties.

Mark Grametbauer n’a donné qu’un seul but en 24 tirs devant la cage des Wildcats. Le gardien recrue Creed Jones a quant à lui repoussé 27 des 31 rondelles dirigées vers lui pour les Olympiques.

Screaming Eagles 2 Phoenix 3

Luke Green a marqué le but vainqueur en début de deuxième période et le Phoenix de Sherbrooke a résisté à une poussée des Screaming Eagles du Cap-Breton pour l’emporter 3-2.

Green a fait scintiller la lumière rouge dès la deuxième minute de la période médiane pour faire 3-0 Phoenix. Au premier vingt, Nicolas Poulin et Yann-Félix Lapointe avait trompé la vigilance de Kevin Mandolese.

Tyler Hylland et Gabriel Proulx ont permis aux Screaming Eagles de réduire l’écart, trouvant le fond du filet tour à tour en 60 secondes au deuxième engagement. Les visiteurs n’ont toutefois pas été en mesure de niveler le pointage.

Reilly Pickard a fermé la forme pour conserver l’avance du Phoenix et il a bloqué 26 lancers. Du côté des Screaming Eagles, Mandolese a cédé trois fois sur 31 tirs.

Huskies 1 Océanic 2

Jordan Lepage a enfilé l’aiguille en plus de se faire complice du but gagnant et l’Océanic de Rimouski a finalement eu le dessus 2-1 sur les Huskies de Rouyn-Noranda.

Alexis Lafrenière a fait mouche à mi-chemin en troisième période pour permettre à l’Océanic de prendre les devants, tandis que Colten Ellis a repoussé 25 tirs.

Grâce à une septième victoire en 10 matchs, l’Océanic s’est forgé une avance de 10 points en tête du classement de la section Est.

Mathieu Boucher a inscrit le seul but des Huskies en désavantage numérique à 13:10 du premier engagement, créant l’égalité 1-1. Samuel Harvey a cédé à deux reprises en 36 tirs dans la défaite.

Armada 3 Cataractes 0

Alex Barré-Boulet a inscrit un but et une mention d’assistance pour permettre à l’Armada de Blainville-Boisbriand de blanchir les Cataractes de Shawinigan 3-0.

Barré-Boulet a marqué son 49e but de la saison dans un filet désert en troisième période. Joel Teasdale et Alexandre Alain, en avantage numérique, ont sonné la charge en première et en deuxième période.

Émile Samson a été parfait pour l’Armada devant les 15 tirs auxquels il a fait face.

Mathieu Bellemare a réalisé 26 arrêts dans la défaite pour les Cataractes, qui affichent un dossier de 2-5-3 lors de leurs 10 dernières rencontres.

Foreurs 2 Saguenéens 3(Prol.)

Kevin Klima a fait bouger les cordages après 42 secondes de jeu en période de prolongation et les Saguenéens de Chicoutimi ont défait les Foreurs de Val-d’Or 3-2.

Jérémy Groleau et Mathieu Desgagnés ont également noirci la feuille de pointage pour les Saguenéens, qui ont signé un deuxième gain consécutif et une sixième victoire en 10 rencontres.

Karl Boudrias et Ivan Kozlov ont répliqué du côté des Foreurs, qui ont encaissé un neuvième revers en 10 matchs, dont deux en temps supplémentaire.

Zachary Bouthillier a bloqué 14 des 16 tirs dirigés vers lui dans la victoire, tandis que son vis-à-vis, Mathieu Marquis, a stoppé 25 lancers pour les Foreurs.