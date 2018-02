SAINT-LOUIS — Connor Hellebuyck a repoussé 34 tirs pour récolter son sixième blanchissage de la saison et les Jets de Winnipeg ont écrasé les Blues de St. Louis 4-0, vendredi soir.

Blake Wheeler et Kyle Connor ont tous les deux obtenu un but et une mention d’aide, tandis que Nic Petan et Patrik Laine ont uni leurs efforts pour compléter la marque. Les Jets ont signé une quatrième victoire en cinq matchs.

C’était la troisième fois en six occasions en carrière que Hellebuyck blanchissait les Blues.

Jake Allen a quant à lui stoppé 19 lancers pour les Blues, qui affichent un dossier de 0-4-1 lors de leurs cinq derniers affrontements.

Avec une récolte de 81 points, les Jets ont une bonne avance au deuxième rang de la section Centrale. Avec 72 points, les Blues pourraient perdre leur avance au classement, eux qui pointent au dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association Ouest.