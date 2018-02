PYEONGCHANG, Corée, République de — Sébastien Toutant s’est envolé avec la toute première médaille d’or olympique de l’épreuve du big air en surf des neiges. Une victoire qui procure au Canada la 500e médaille olympique de son histoire en combinant les jeux d’hiver et d’été.

Le Québécois, originaire de L’Assomption, a ravi l’or à ses compatriotes Maxence Parrot et Mark McMorris qui faisaient eux aussi partie des favoris de la compétition.

Sébastien Toutant a obtenu une note de 84,75 points à son premier essai et une note de 89,50 pour son deuxième saut pour un total de 174,25 points. Il a chuté à l’atterrissage sur son troisième essai, mais il ne s’agissait que d’une formalité puisque le classement est déterminé par le total des deux meilleures notes.

«C’est un grand jour pour le surf des neiges parce qu’on a pu montrer au monde ce que c’est véritablement, a commenté le champion. Je suis simplement heureux d’être celui, aujourd’hui, qui a gagné.»

Maxence Parrot, de Bromont, qui avait déjà une médaille d’argent remportée en slopestyle la semaine dernière, a pris le 9e rang, alors que Mark McMorris, de Regina, médaillé de bronze au slopestyle, a terminé 10e après avoir échoué à compléter ses deux premiers sauts.

Sébastien Toutant n’avait pas remporté d’épreuve en big air sur le circuit de la coupe du monde depuis 2011 à Stoneham. Il a terminé la dernière saison de la coupe du monde en 10e place.

La patineuse de vitesse courte piste Kim Boutin portera le drapeau du Canada lors des cérémonies de clôture des Jeux de Pyeongchang.

L’athlète de 23 ans originaire de Sherbrooke s’est révélée l’étoile canadienne en patinage de vitesse sur courte piste, remportant trois médailles à Pyeongchang. Elle a décroché une médaille d’argent à l’épreuve de 1000 mètres et deux de bronze aux épreuves de 500 et 1500 mètres.

C’est la chef de mission du Canada, Isabelle Charest, qui a annoncé la bonne nouvelle à Kim Boutin.

«J’ai versé quelques larmes, a raconté la jeune athlète. J’étais seule et elle m’a demandé de ne pas en parler, alors c’était assez difficile. J’étais très excitée, c’est un grand honneur parce que je sais qu’il y a tellement d’athlètes qui le méritent.»

Si près, et pourtant si loin. Alex Harvey a vu son parcours olympique prendre fin de la manière la plus cruelle qui soit, alors que le fondeur de Saint-Ferréol-les-Neiges a terminé au quatrième rang de l’épreuve de 50 kilomètres en style classique, samedi, aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Harvey a conclu la course à 6,1 secondes de l’Athlète olympique de Russie Andrey Larkov et de la troisième marche du podium.

Le Finlandais Iivo Niskanen a triomphé en deux heures, huit minutes et 22,1 secondes (2:08:22,1) devant l’Athlète olympique de Russie Alexander Bolshunov (2:08:40,8). Il s’agissait pour Bolshunov d’une quatrième médaille aux Jeux de Pyeongchang.

Âgé de 29 ans, Harvey ne prévoit pas poursuivre sa carrière jusqu’aux Jeux de Pékin en 2022. La course de samedi représentait donc sa dernière chance de devenir le premier fondeur canadien à monter sur le podium aux Jeux olympiques.

Harvey a eu du mal à cacher sa déception après la course, puis il a été envahi par les émotions quand son père, Pierre Harvey, l’a rejoint avec quelques larmes sur les joues. Après une longue étreinte, Pierre Harvey a tenté de trouver des éléments positifs pour consoler son fils avec la voix tremblotante.

«Tu as travaillé fort», a dit Pierre Harvey, une icône du ski de fond canadien, avant de lui rappeler qu’il avait battu les Norvégiens.

Alex a tenté de se cacher le visage dans son manteau, inconsolable d’être passé si près d’accomplir ce qui était pourtant impensable à une certaine époque.

«C’est crève-coeur, c’est certain. On y croyait», avait dit Alex Harvey quelques instants plus tôt.

Dans une autre compétition de surf des neiges, le Canada a été privé de médaille dans le slalom géant en parallèle.

Jasey-Jay Anderson, de Mont-Tremblant, a terminé l’épreuve en 24e position sur 32 compétiteurs avec une descente en une minute 1:26,76 secondes, alors que Darren Gardner, de Burlington en Ontario, a fini 28e avec un temps de 1:26,94 secondes. Seuls les 16 meilleurs participants pouvaient accéder aux rondes éliminatoires.

Âgé de 42 ans, Jasey-Jay Anderson, qui a remporté une épreuve de la coupe du monde le mois dernier, est le seul Canadien à avoir participé à six éditions des Jeux olympiques d’hiver. Il avait remporté la médaille d’or à Vancouver en 2010.

Justin Kripps, de Summerland en Colombie-Britannique, et son équipe de bobsleigh à quatre complétée par Alex Kpacz, Jesse Lumsden et Seyi Smith se retrouvent tout juste au pied du podium après deux manches. Les deux dernières manches auront lieu dimanche.

«Je suis extrêmement fier des gars, on a poussé de très gros départs, a commenté Justin Kripps. Il ne nous reste qu’à générer un petit plus de vitesse en bas de piste et nous allons grimper au classement demain.»

Le quatuor mené par Nick Poloniato occupe le 13e rang , alors que l’équipage de Chris Spring est 15e.