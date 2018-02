PYEONGCHANG, Corée, République de — L’équipage canadien mené par Justin Kripps a terminé au sixième rang à l’épreuve de bobsleigh à quatre, dimanche, aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Le pilote de Summerland, en Colombie-Britannique, a montré un temps cumulatif de 3:16,69 au Centre olympique de glisse.

Kripps et les Ontariens Jesse Lumsden, de Burlington, Alex Kopacz, de London et Seyi Smith, d’Ottawa, occupaient la cinquième position après la première descente et ils ont grimpé d’un rang au terme de la deuxième.

Les Canadiens ont toutefois pris du retard dans la dernière journée de compétition, permettant aux Suisses et aux Lettons de les devancer.

Les Allemands Francesco Friedrich, Candy Bauer, Martin Grothkopp et Thorsten Margis ont décroché l’or en vertu d’un chrono de 3:15,85.

La Corée du Sud, menée par Won Yunjong, et un autre quatuor allemand, celui de Nico Walther, ont partagé la médaille d’argent grâce à un temps de 3:16,38.

Les Ontariens Nick Poloniato, de Hamilton, Cam Stones, de Whitby, Josh Kirkpatrick, de London, ainsi que Ben Coakwell, de Moose Jaw, en Saskatchewan, ont pris la 12e place, en 3:17,81.

Le quatuor albertain de Chris Spring, de Priddis, Lascelles Brown, de Calgary, ainsi que Bryan Barnett et Neville Wright, d’Edmonton, ont conclu l’épreuve au 16e échelon, en 3:17,96.

Kripps et Kopacz avaient réussi à s’emparer d’une médaille d’or en bobsleigh à deux, lundi. Ils avaient été égalés par Friedrich et Margis.

Le Canada avait échoué dans sa tentative de monter sur le podium en bobsleigh masculin lors des Jeux de Sotchi, en 2014.