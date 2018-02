DÉTROIT — Henrik Zetterberg a donné les devants à son équipe tard en deuxième période et les Red Wings de Detroit ont battu les Hurricanes de la Caroline 3-1, samedi soir.

Le neuvième but de la saison de Zetterberg, et son 335e en carrière dans la LNH, lui a permis d’égaler le légendaire Ted Lindsay à chapitre avec les Red Wings. Seuls Gordie Howe, Steve Yzerman, Alex Delvecchio et Sergei Fedorov sont devant lui.

Danny DeKeyser a ouvert le pointage pour les Red Wings, en première période, alors que Trevor Daley a aussi touché la cible au deuxième engagement.

Jimmy Howard a repoussé 28 rondelles devant le filet des Red Wings, qui avaient perdu leurs trois dernières parties.

Noah Hanifin a été l’auteur du seul but des Hurricanes, qui se sont inclinés pour une cinquième fois consécutive. Scott Darling a réalisé 19 arrêts.