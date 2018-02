COLUMBUS, Ohio — Josh Anderson a marqué en troisième période, Sergei Bobrovsky a stoppé 31 tirs et les Blue Jackets de Columbus ont défait les Blackhawks de Chicago 3-2, samedi soir.

Pierre-Luc Dubois a récolté un but et une aide pour les Blue Jackets, qui nécessitaient les deux points pour rester dans la course aux séries de l’Association Est. Cam Atkinson a aussi fait bouger les cordages.

David Kampf et Tomas Jurco ont répliqué pour les Blackhawks, qui occupent la dernière position de la section Centrale. La recrue Anton Forsberg a bloqué 26 lancers contre son ancienne équipe.

Les Blackhawks venaient de remporter deux parties de suite et trois de leurs quatre dernières.

La troupe de Joel Quenneville a pris les devants à deux reprises, mais chaque fois, les Blue Jackets ont créé l’égalité. Anderson a inscrit le but victorieux à 7:14 du troisième vingt.