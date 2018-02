WASHINGTON — Alex Ovechkin a marqué deux buts pour ajouter à son total au sommet de la LNH et les Capitals de Washington ont aisément battu les Sabres de Buffalo 5-1, samedi soir.

Evgeny Kuznetsov a obtenu un but et deux aides. Andre Burakovsky et Lars Eller ont aussi touché la cible pour les Capitals, qui ont dépassé les Penguins de Pittsburgh au premier rang de la section Métropolitaine. Les Capitals avaient perdu deux parties de suite et cinq de leurs sept dernières.

Le 37e but de la saison d’Ovechkin est survenu en avantage numérique et il a ajouté son 38e alors qu’il restait 84 secondes à écouler. L’ailier de 32 ans a disputé son 983e match dans l’uniforme des Capitals, égalant Calle Johansson au premier rang de l’histoire de l’équipe. Ovechkin détient les records des Capitals au chapitre des buts (595) et des points (1104).

Sam Reinhart a privé Philipp Grubauer d’un blanchissage dès la 14e seconde du troisième vingt. Robin Lehner a bloqué 31 lancers pour les Sabres.

Grubauer a terminé la rencontre avec 28 arrêts.