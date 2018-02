CHONBURI, Thaïlande — L’Américaine Jessica Korda a établi un record du tournoi à l’Omnium de la Thaïlande, dimanche, triomphant par quatre coups.

Un 67 a porté son total à 263, pas moins de 25 coups sous la normale.

Grâce notamment à six oiselets, dont quatre sur le deuxième neuf, elle a résisté à sa compatriote Lexi Thompson et à Moriya Jutanugarn, de la Thaïlande.

La marque précédente de moins 22 a été réussie l’an dernier, par la Sud-Coréenne Amy Yang.

Korda n’avait pas soulevé de trophée depuis 2015, en Malaysie. La golfeuse de 24 ans a été couronnée cinq fois au total.

«C’est fabuleux de gagner à nouveau, a dit la jeune femme de Bradenton, sur la côte ouest de la Floride. C’est très difficile de remporter un tournoi. Le circuit est très relevé.»

Thompson (64), championne du tournoi en 2016, a évité le boguey et a brillé avec huit oiselets. Jutanugarn (67) s’est approchée à deux coups de la tête, elle qui tentait de devenir la première favorite locale à s’imposer. Les deux ont conclu à 267.

Les Ontariennes Brooke Henderson et Alena Sharp ont ramené des cartes de 67 et 71, terminant à neuf et à 28 coups du sommet.

En queue de peloton, Sandra Gal s’est reprise après un 75 la veille, signant un 66. Après quatre bogueys et un double boguey samedi, l’Allemande de 32 ans a connu un dimanche de huit oiselets. Elle a terminé à 285.