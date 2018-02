BOSTON — Brian Gionta se joint lui aussi aux Bruins.

Après avoir acquis Rick Nash plus tôt dimanche, Boston a embauché l’ancien capitaine du Tricolore pour 700 000 $, d’ici à la fin de la campagne.

Gionta était le capitaine des Américains aux Jeux de Pyeongchang, disputant les cinq matches des siens avant l’élimination en quarts de finale, aux mains des Tchèques.

L’attaquant de cinq pieds sept et 178 livres a joué dans la LNH le plus récemment en 2016-17 avec Buffalo, prenant part à tous les matches des Sabres, tout en inscrivant 15 buts et 35 points.

Gionta a participé à 1006 matches en carrière dans la LNH, dont 303 avec le club montréalais. Il a joué pour le Canadien de 2009-10 à 2013-14, après avoir porté l’uniforme des Devils pendant sept saisons.

L’ailier de 39 ans est originaire de Rochester. Avant de passer chez les pros, il a joué pour Boston College de 1997 à 2001.

Les Bruins vont accueillir le Canadien samedi soir.

a????