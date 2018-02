BOISBRIAND, Qc — Mikhail Denisov a repoussé 32 rondelles et l’Armada de Blainville-Boisbriand a défait les Screaming Eagles du Cap-Breton 4-1, dimanche.

L’Armada a repris ses bonnes habitudes et elle a gagné un deuxième match de suite après avoir vu sa séquence de 17 parties consécutives avec au moins un point prendre fin contre le Phoenix de Sherbrooke.

Alexander Katerinakis et Luke Henman ont tous les deux amassé un but et une mention d’aide pour les vainqueurs. Tobie Paquette-Bisson et Thomas Ethier ont fourni les autres réussites.

Tyler Hylland a ouvert le pointage contre son ancienne formation, mais l’attaque des Screaming Eagles a par la suite été muselée. Les hommes de Marc-André Dumont ont encaissé un quatrième revers de suite.

Kevin Mandolese a cédé quatre fois sur 21 tirs devant la cage des Screaming Eagles.

Saguenéens 1 Tigres 7

Une poussée de quatre buts en première période a suffi aux Tigres de Victoriaville pour écraser les Saguenéens de Chicoutimi 7-1.

Alexandre Grisé, Jimmy Huntington et Justin Paré ont tous récolté un but et une aide au premier engagement et les Tigres ont rapidement pris les devants 4-0, en route vers un troisième gain consécutif. Vitalii Abramov a ajouté un but et deux mentions d’assistance alors que Maxime Comtois, Chase Harwell et Mathieu Sévigny ont aussi touché la cible.

Kevin Klima a enfilé l’aiguille en désavantage numérique dès la 30e seconde de la période médiane, mais ce fut le seul moment de réjouissance des Saguenéens, qui ont perdu un deuxième match de suite. Ils ont alloué 15 buts en moins de 24 heures.

Etienne Montpetit et Zachary Bouthillier ont tous les deux effectué 29 arrêts, mais Montpetit a alloué six buts de moins pour signer une 19e victoire cette saison.

Sea Dogs 3 Islanders 5

Thomas Casey a dénoué l’impasse à mi-chemin en troisième période et a récolté une mention d’aide pour aider les Islanders de Charlottetown à vaincre les Sea Dogs de Saint-Jean 5-3.

Nikita Alexandrov, Cayse Ton et Brett Budgell ont également obtenu un but et une aide, tandis que Daniel Hardie a fait mouche dans un filet désert afin de sceller la victoire pour les Islanders. Matthew Welsh a repoussé 16 des 19 rondelles dirigées vers lui.

William Poirier, un but et une mention d’assistance, Cole Reginato et Radim Salda ont touché la cible du côté des Sea Dogs, qui affichent un dossier de 1-7-2 lors de leurs 10 dernières rencontres. Alex D’Orio a quant à lui réalisé 43 arrêts dans la défaite.

Voltigeurs 7 Mooseheads 1

Jarrett Baker a fait bouger les cordages à deux reprises et les Voltigeurs de Drummondville ont enfilé six buts sans riposte en deuxième et troisième période pour écraser les Mooseheads d’Halifax 7-1.

Nicolas Guay, Connor Bramwell et Yvan Mongo ont tous récolté un but et une mention d’aide, tandis que Robert Lynch et Pavel Koltygin ont complété la marque. Dawson Mercer et Nicolas Beaudin ont tous les deux obtenu deux aides.

Olivier Rodrigue a stoppé 24 lancers dans la victoire.

Otto Somppi a été le seul à répliquer pour les Mooseheads en inscrivant son 28e but de la saison pour égaler la marque 1-1, en première période. Blade Mann-Dixon a cédé à six reprises en 26 tirs et Alexis Gravel, qui a assuré la relève, a repoussé trois des quatre rondelles dirigées vers lui.

Huskies 1 Remparts 2 (Prol.)

Benjamin Gagné a enfilé l’aiguille dès la première minute de la prolongation et les Remparts de Québec ont défait les Huskies de Rouyn-Noranda 2-1.

Gagné a complété un jeu de Philipp Kurashev pour permettre aux Remparts de l’emporter pour une 12e fois de la saison en prolongation, un record de la LHJMQ. Kurashev a aussi mis la table pour le but égalisateur de Sam Dunn.

Mathieu Boucher a été l’unique marqueur des Huskies, qui ont perdu une troisième partie de suite.

Antoine Samuel a connu un après-midi peu chargé devant le filet des Remparts et il a réalisé 10 arrêts. Son vis-à-vis chez les Huskies, la recrue Zachary Emond, a été plus occupé et il a bloqué 33 lancers dans la défaite.

Cataractes 3 Phoenix 5

Nicolas Poulin a inscrit deux buts, dont le vainqueur, et le Phoenix de Sherbrooke a eu le meilleur 5-3 aux dépens des Cataractes de Shawinigan.

Poulin a couronné une poussée de trois buts sans riposte de son équipe au deuxième vingt et il a scellé l’issue de la rencontre dans un filet désert. Nathael Roy, avec son premier en carrière dans la LHJMQ, Olivier Crête-Belzile et Mathieu Olivier ont aussi noirci la feuille de pointage pour le Phoenix, qui n’a pas perdu en temps réglementaire à ses sept dernières sorties.

Vincent Senez s’est avéré la vedette offensive des Cataractes grâce à deux buts et une aide. Gabriel Denis a complété le pointage pour la deuxième pire formation du circuit Courteau.

Brendan Cregan et Reilly Pickard ont partagé le travail devant le filet du Phoenix, stoppant tous deux six tirs. Mathieu Bellemare a été bombardé de 40 lancers par ses adversaires et il a alloué quatre buts. En relève, Lucas Fitzpatrick a été parfait sur 11 tirs.

Foreurs 1 Drakkar 7

D’Artagnan Joly et Ivan Chekhovich ont tous les deux récolté quatre points, dont deux buts, et ils ont guidé le Drakkar de Baie-Comeau vers un gain facile de 7-1 contre les Foreurs de Val-d’Or.

Le match a été serré pendant environ 15 minutes, jusqu’à ce que le Drakkar ouvre les écluses avec six buts sans réplique. Edouard St-Laurent, Gabriel Fortier et Jordan Martel ont aussi joint le festival offensif en faisant scintiller la lumière rouge.

Julien Tessier a créé l’égalité en première période, mais les Foreurs n’ont plus été dans le coup par la suite. Ils se sont inclinés lors d’une cinquième partie consécutive.

Francis Leclerc a effectué 25 arrêts dans la victoire et il a même obtenu une aide. Pour les Foreurs, Mathieu Marquis a bloqué 19 des 25 tirs dirigés vers lui alors que Jonathan Lemieux a cédé une fois sur 16 lancers.