NEW YORK — Trevor Daley a mis fin au débat alors qu’il ne restait que 5,6 secondes à jouer en prolongation et les Red Wings de Detroit ont eu le meilleur sur les Rangers de New York au compte de 3-2, dimanche soir.

Andreas Athanasiou et Darren Helm ont aussi fait bouger les cordages pour les Red Wings, qui ont porté à 5-3-2 leur fiche au cours de leurs 10 dernières sorties.

Jimmy Howard a bloqué 36 tirs devant la cage des Red Wings, qui se retrouvent maintenant à cinq points des Blue Jackets de Columbus et du dernier rang donnant accès aux séries dans l’Association Est.

J.T. Miller et Jesper Fast ont trouvé le fond du filet pour les Rangers, qui ont perdu une septième partie de suite et qui n’ont signé que trois victoires à leurs 17 derniers matchs (3-13-1).

Quelques heures avant la rencontre, les Rangers ont échangé Rick Nash aux Bruins de Boston en retour de trois joueurs, dont Ryan Spooner, et deux choix de repêchage. Spooner a amassé deux aides à son premier match avec sa nouvelle formation.