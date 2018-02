ANAHEIM, Calif. — Leon Draisaitl et Connor McDavid ont fait scintiller la lumière rouge en tirs de barrage et les Oilers d’Edmonton ont évité le pire en battant les Ducks d’Anaheim 6-5, dimanche soir.

Après être passés près la veille d’accorder deux buts dans les 18 dernières secondes d’une victoire contre les Kings, les Oilers ont donné deux buts dans les 21 dernières secondes du match contre les Ducks.

Ryan Strome a marqué deux buts, Draisaitl a touché la cible dans une troisième partie consécutive alors qu’Anton Slepyshev et Iiro Pakarinen ont complété le pointage pour les Oilers, qui ont gagné trois matchs de suite et quatre de leurs cinq derniers.

McDavid s’est fait complice de trois filets des Oilers tandis que Michael Cammalleri a préparé deux buts. L’ancien du Canadien de Montréal a récolté cinq mentions d’assistance à ses deux dernières sorties. Al Montoya a repoussé 41 lancers.

Rickard Rakell a enregistré un tour du chapeau et il a marqué deux buts en 14 secondes en fin de troisième période. Ryan Getzlaf a obtenu un but et deux aides alors qu’Adam Henrique a complété le pointage pour les Ducks, qui ont inscrit un point lors d’un sixième match de suite à domicile. Ryan Miller a réalisé 37 arrêts.