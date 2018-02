MONTRÉAL — L’ancien entraîneur de l’Impact de Montréal, Mauro Biello, a été nommé entraîneur-adjoint de l’équipe nationale masculine et il devient également directeur de tout le programme U-23.

Biello, un ancien joueur de l’équipe nationale, supervisera le développement des jeunes joueurs et épaulera l’entraîneur-chef John Herdman avec l’équipe senior.

«Mauro a une grande passion pour le soccer dans ce pays, a affirmé Herdman dans le communiqué de Soccer Canada. Ayant représenté le Canada à différents niveaux et ayant joué et été entraîneur d’une équipe professionnelle canadienne, il apporte une perspective unique, une expérience approfondie et une sagesse qui influencera grandement le soccer canadien pour les années à venir.»

Biello a représenté le Canada à la Coupe du monde U-17 en 1989 en Écosse et il a plus tard joué avec l’équipe senior.

Comme joueur professionnel, il a établi des records pour le nombre de matchs joués avec l’Impact de 1993 à 2009. Il est ensuite devenu entraîneur-adjoint avant de remplacer Frank Klopas comme entraîneur-chef pendant la saison 2015, guidant l’équipe à la finale de l’Association Est en 2016.

Il a été congédié après avoir raté les éliminatoires la saison dernière et remplacé par Rémi Garde.

«Ça signifie beaucoup pour moi de représenter ce pays, a révélé Biello. Je suis privilégié de faire partie du programme de l’équipe nationale masculine et j’ai le sentiment qu’il se passe quelque chose de spécial dans le soccer canadien.»

L’équipe canadienne affrontera la Nouvelle-Zélande le 24 mars à Murcia, en Espagne. Il s’agira du premier match officiel de Herdman à la barre de l’équipe depuis sa nomination en janvier dernier.