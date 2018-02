NEW YORK — Les Rangers de New York ont acquis Vladislav Namestnikov, Libor Hajek, Brett Howden, un choix de premier tour en 2018 et un choix conditionnel en 2019, lundi, cédant en retour Ryan McDonagh et J.T. Miller.

McDonagh a disputé 49 matches avec les New-Yorkais cette saison, inscrivant deux filets et 24 mentions d’aide.

Miller a récolté 13 buts et 40 points en 63 matches avec les Rangers cette saison.

Namestnikov a pris part à 62 rencontres avec le Lightning, fournissant 20 buts, 44 points et un différentiel de plus 11.

Hajek a partagé son temps entre Saskatoon et Regina en Ligue de l’Ouest, totalisant 11 buts et 35 points.

Howden a joué 38 matches avec Moose Jaw (Ligue de l’Ouest), obtenant 22 buts et 58 points. Il est le capitaine des Warriors pour la deuxième saison de suite.