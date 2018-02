COLUMBUS, Ohio — Cam Atkinson et Seth Jones ont tous deux fourni un but et deux passes, lundi, aidant les Blue Jackets de Columbus à l’emporter 5-1 face aux Capitals de Washington.

Atkison a été complice de deux buts au premier vingt, puis il a complété le score dans un filet désert.

Jones avait récolté deux passes au moment de signer le quatrième but des siens, en fin de première période.

Artemi Panarin, Sonny Milano et le nouveau venu Mark Letestu ont été les autres buteurs des vainqueurs.

Sergei Bobrovsky a fait 25 arrêts, n’étant déjoué que par Alexander Ovechkin, auteur de 39 buts cette saison. Il a marqué cinq fois depuis cinq matches.

Braden Holtby a cédé quatre fois en 16 tirs, après quoi Philipp Grubauer a bloqué 18 rondelles.