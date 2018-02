DENVER — Nathan MacKinnon a amassé deux buts et une aide, Mikke Rantanen a ajouté un but et une mention d’assistance et l’Avalanche du Colorado a battu les Canucks de Vancouver 3-1, lundi soir.

Semyon Varlamov a effectué 31 arrêts et il est passé à 76 secondes d’enregistrer son troisième blanchissage de la saison.

L’Avalanche a gagné pour une 11e fois à leurs 12 dernières parties à domicile et elle s’est approchée à deux points des Flames de Calgary pour la dernière position donnant accès aux séries dans l’Association Ouest.

Daniel Sedin a touché la cible alors que Jacob Markstrom a stoppé 25 rondelles pour les Canucks.

Les Canucks, qui ont amorcé la journée à 18 points d’une place en séries, ont effectué quelques échanges avant la date limite butoir. Thomas Vanek a notamment été échangé aux Blue Jackets de Columbus.

L’Avalanche a pour sa part été peu active, transigeant le défenseur Chris Bigras aux Rangers de New York.