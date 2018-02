BRADENTON, Fla. — L’Association des joueurs du Baseball majeur (MLBPA) a déposé un grief contre les Marlins de Miami, les Athletics d’Oakland, les Pirates de Pittsburgh et les Rays de Tampa Bay, accusant ces clubs de ne pas dépenser de façon adéquate les sommes reçues en vertu du partage des revenus.

Le porte-parole du syndicat des joueurs, Chris Dahl, a indiqué mardi du camp d’entraînement pour les joueurs autonomes que le grief a été déposé vendredi dernier. Le directeur exécutif de la MLBPA, Tony Clark, n’a pas voulu émettre de commentaires.

Par communiqué, le Baseball majeur a de son côté déclaré: «Nous avons reçu la plainte et à notre avis, elle est sans fondement».

Si cette plainte n’est pas réglée, elle mènera à une audience devant Mark Irving, l’arbitre indépendant du baseball. Le Tampa Bay Times a le premier rapporté le dépôt de ce grief.

Le président des Pirates, Frank Coonelly, a aussi qualifié le grief de «clairement sans fondement», ajoutant que l’équipe dépense l’argent du partage des revenus en respect de la convention collective.

«Les sommes reçues par le partage des revenus ont diminué pour une septième année d’affilée, tandis que notre masse salariale (pour la formation de 40 joueurs) a plus que doublé au cours de cette période, a-t-il précisé par communiqué. Les sommes reçues ne représentent plus qu’une infime partie de ce que nous dépensons en salaires pour les joueurs des Majeures. Nous avons également fait d’importants investissements dans notre groupe de dépisteurs, dans la signatures de joueurs amateurs, dans notre système de développement des joueurs et dans nos installations spécifiques au baseball.»

La convention collective précise que chaque club doit utiliser l’argent du partage des revenus «de façon à améliorer ses performances sur le terrain» et interdit que ces sommes soient utilisées pour régler des dettes d’acquisitions ou des dettes n’étant pas liées aux performances.

Les A’s, les Marlins et les Rays n’ont pas immédiatement commenté.

Les Marlins ont fait passer la masse salariale de leur formation de 40 joueurs de 38 millions $ US en 2009 à 62 millions $ en 2011 et 90 millions $ en 2012, année où ils pris possession du Marlins Park. Elle a été portée à 43 millions $ l’année suivante.