CHARLOTTETOWN — Antoine Morand a fait bouger les cordages en prolongation et le Titan d’Acadie-Bathurst a vaincu les Islanders de Charlottetown 3-2, mardi soir, au EastLink Centre.

Morand a enfilé l’aiguille pour un deuxième match de suite quand il a fait dévier un tir d’Ethan Crossman entre les jambières du gardien des Islanders, Matthew Welsh. Quelques secondes auparavant, Morand avait atteint Keith Getson au visage, mais les arbitres n’ont pas levé le bras.

Jordan Maher et Liam Murphy ont aussi trouvé le fond du filet pour le Titan, qui a laissé filer deux avances d’un but pour malgré tout signer une deuxième victoire consécutive. La troupe de Mario Pouliot accuse quatre points de retard sur les Mooseheads de Halifax, les meneurs de la section Maritimes.

Getson a récolté un but et une mention d’assistance alors que Hunter Drew a été l’auteur de l’autre réussite des Islanders, qui n’ont pas perdu en temps réglementaire à leurs six dernières sorties. Daniel Hardie a préparé les deux buts de sa formation.

Evan Fitzpatrick a eu à se signaler à quelques reprises et il a enregistré une 12e victoire en 15 parties avec le Titan grâce à une performance de 23 arrêts.

Du côté de l’équipe locale, Welsh a été passablement occupé, faisant face à 36 lancers. Il a effectué 33 arrêts dans la défaite. Son total de 28 victoires cette saison le place au deuxième rang de la LHJMQ derrière la recrue de l’Océanic de Rimouski Colten Ellis (29).