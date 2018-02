ST. PAUL, Minn. — Eric Staal a réussi un tour du chapeau en plus d’ajouter deux mentions d’assistance et le Wild du Minnesota a écrasé les Blues de St. Louis 8-3, mardi soir.

Staal a enregistré un 14e tour du chapeau en carrière et un premier en plus de cinq ans. En marquant 13 fois à ses 13 sorties en février, Staal s’est hissé dans le top-5 de la LNH au chapitre des buts avec un total de 33. Lui et ses compagnons de trio Mikael Granlund et Jason Zucker ont conjugué leurs efforts pour obtenir 14 points. Depuis que ce trio a été formé, il y a trois rencontres, il a inscrit 11 buts et 15 aides.

Granlund a récolté deux buts et deux aides alors que Zucker a ajouté un but et quatre assistances pour le Wild, qui a gagné cinq matchs de suite et qui montre un dossier de 19-2-5 en 26 parties à domicile depuis le 14 novembre.

Ryan Suter a amassé trois mentions d’aide pour porter son total à 37. Mikko Koivu et Jared Spurgeon ont aussi joint le festin offensif pour le Wild, qui a égalé son plus grand nombre de buts marqués dans une partie.

Vladimir Tarasenko a fait scintiller la lumière rouge à deux occasions et Alex Pietrangelo a marqué l’autre but des Blues. L’entraîneur-chef Mike Yeo a remplacé Jake Allen après que ce dernier eut concédé trois buts sur huit tirs en première période. Allen a alloué au moins trois buts lors de quatre de ses cinq derniers départs.