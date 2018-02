VANCOUVER — Les Canucks de Vancouver ont prolongé le contrat du défenseur montréalais Alex Biega de deux ans.

Le patineur de 29 ans touchera en moyenne 825 000 $ US par saison.

En 31 matchs cette saison, le hockeyeur de cinq pieds dix, 200 livres a récolté six aides. En 125 rencontres en carrière, il a marqué un but et s’est fait complice de 16 autres.

Biega a également disputé 348 matchs dans la Ligue américaine de hockey.

Il avait été un choix de cinquième tour, 147e au total, des Sabres de Buffalo en 2006.