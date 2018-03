MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match disputé mercredi soir au Centre Bell entre les Islanders de New York et le Canadien de Montréal.

Juulsen et Niemi bafoués par Barzal

S’ils ignoraient pourquoi Mathew Barzal est le favori à la course au trophée Calder — qui n’en est peut-être plus une en fait —, Noah Juulsen et Antti Niemi l’ont appris à la dure dès la quatrième minute du match. L’attaquant de 20 ans s’est emparé du disque en zone centrale et s’est présenté à une vitesse vertigineuse dans le territoire du Canadien, ne donnant aucune chance à Juulsen de réagir. Après avoir contourné le jeune défenseur du Tricolore, Barzal s’est présenté seul devant Antti Niemi qu’il a battu à l’aide d’un tir du revers dans la partie supérieure droite du filet pour ouvrir la marque. Un but qui repassera au petit écran!

Gallagher prend Davidson en défaut

Brandon Davidson a beau avoir disputé 23 matchs avec le Canadien de Montréal, il ne semblait pas savoir que Brendan Gallagher est un joueur combatif et énergique. Le défenseur albertain, que le Tricolore avait acquis des Oilers d’Edmonton en retour de David Desharnais il y a exactement un an, a été battu de vitesse par Gallagher qui lui a soutiré la rondelle dans le coin de la patinoire en zone des Islanders, au premier vingt. Davidson a tenté de corriger sa gaffe en assénant un coup de bâton qui n’est passé inaperçu des officiels et qui n’a pas empêché Gallagher de menacer la forteresse de Jaroslav Halak. L’avantage numérique qui en a découlé a offert du jeu spectaculaire mais ce sont les Islanders qui ont été les plus menaçants, profitant de trois échappées sans toutefois réussir à doubler leur avance.

Le 41 du CH bat l’autre 41

Tenu en échec pendant la punition mineure à Brandon Davidson, le Canadien s’est repris moins de deux minutes après la conclusion de son avantage numérique. Posté à la pointe gauche, Jonathan Drouin a réussi à bloquer une tentative de dégagement du défenseur Ryan Pulock et à garder la rondelle en zone des Islanders. L’attaquant du Canadien a poussé le disque jusque vers derrière le filet de Jaroslav Halak et Artturi Lehkonen a été le premier à s’y rendre. Posté dans ce qui était jadis le bureau de Wayne Gretzky, Lehkonen a passé la rondelle devant le filet et Paul Byron, dans l’enclave, a décoché un tir qui s’est logé dans la partie supérieure droite du filet.

Drouin atteint la dizaine

La deuxième supériorité numérique du Canadien, provoquée par une belle pièce individuelle d’Alex Galchenyuk, a permis aux hommes de Claude Julien de briser l’impasse de 1-1 durant la neuvième minute de jeu de la deuxième période. Après que Galchenyuk eut raté une chance en or près du filet, Brendan Gallagher a récupéré la rondelle le long de la rampe. Après une première passe à Galchenyuk et une seconde à Jeff Petry, le défenseur du Canadien a relayé la rondelle à Jonathan Drouin. De la pointe gauche, ce dernier a pu s’avancer jusqu’au cercle de mise en jeu et a décoché un puissant tir qui n’a donné aucune chance à Jaroslav Halak, pour son 10e cette saison. Environ une minute plus tard, Antti Niemi a protégé l’avance grâce à trois arrêts consécutifs sur des tirs de Josh Bailey, Anders Lee et Brandon Davidson.

Scherbak donne un coussin au Tricolore

Le Canadien est rentré au vestiaire après la deuxième période avec une avance de 3-1 grâce au deuxième but de la saison de Nikita Scherbak à 13:37. De retour dans la formation après un séjour d’une semaine avec le Rocket de Laval, Scherbak a complété un jeu amorcé par Jacob de la Rose, qui a eu le temps de glisser la rondelle derrière le filet de Jaroslav Halak avant de se faire frapper dans le coin par le défenseur Ryan Pulock. Brendan Gallagher a pu récupérer le disque et il a repéré Scherbak, posté à la droite de Halak. Le tir sur réception de Scherbak a passé entre le torse et le bras gauche du gardien slovaque.