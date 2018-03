ORLANDO, Fla. — DeMar DeRozan a inscrit 21 points et les Raptors de Toronto ont battu le Magic d’Orlando 117-104, mercredi.

Kyle Lowry a fourni 17 points et 11 passes.

Pascal Siakam a récolté 14 points et six rebonds. Jakob Poeltl a obtenu 13 points et huit rebonds, tandis que Fred VanVleet a ajouté une douzaine de points.

Les réservistes ont obtenu sept des neuf vols, dont deux chacun pour le trio mentionné plus haut.

Meneurs dans l’Est, les Raptors ont connu un premier quart de 42 points, en route vers un neuvième gain à leurs 10 derniers matches.

Toronto va rejouer vendredi soir, à Washington.

Evan Fournier et Mario Hezonja ont réussi 17 points chacun pour le Magic, qui perdait un septième match d’affilée.