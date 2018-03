DENVER — Nathan MacKinnon et Tyson Barrie ont tous les deux récolté un but et une mention d’assistance pour permettre à l’Avalanche du Colorado de l’emporter 5-2 devant les Flames de Calgary, mercredi soir.

Matt Nieto et Nikita Zadorov ont également touché la cible, tandis que Semyon Varlamov a repoussé 30 tirs. L’Avalanche a remporté 11 de ses 12 derniers matchs à domicile afin de raviver l’espoir et de renforcer la course aux séries dans l’Association de l’Ouest.

Grâce à une récolte de deux points, l’Avalanche a rejoint les Flames grâce à un score de 73 points et s’est approché à un point des Ducks d’Anaheim et des Blues de St. Louis, qui pointent au dernier rang donnant accès aux séries dans l’Ouest.

Mikael Backlund et Michael Frolik ont sonné la charge du côté des Flames. Pour sa part, David Rittich a bloqué 29 rondelles.