VANCOUVER — John Gilmour a secoué les cordages à 1:22 de la période de prolongation, Henrik Lundqvist a réalisé 50 arrêts et les Rangers de New York ont tenus de fort afin de vaincre les Canucks de Vancouver 6-5, mercredi.

Gilmour a mis terme au débat en marquant d’un angle peu probable. Brock Boeser avait forcé la tenue d’une période supplémentaire en égalant la marque, grâce à son deuxième but du match, alors qu’il ne restait que 45,9 secondes à écouler en troisième période. Les Canucks avaient retiré leur gardien pour permettre à un sixième patineur de rejoindre ses coéquipiers.

Mika Zibanejad avait donné les devants 5-4 aux Rangers cinq minutes plus tôt.

Kevin Hayes a enfilé l’aiguille à deux reprises pour les Rangers (28-30-6), qui ont mis un terme à leur séquence de sept défaites. Vladislav Namestnikov, acquis du Ligtning de Tampa Bay lors de la date limite des transactions, lundi, a récolté un but et une mention d’assistance. Jimmy Vesey a complété la marque, tandis que Ryan Spooner a obtenu trois aides.

Bo Horvat a inscrit un but, en plus d’amasser deux aides, tandis que Daniel Sedin a récolté un but et une mention d’assistance pour les Canucks (24-32-8). Nikolay Goldobin a également noirci la feuille de pointage du côté des Canucks, qui présentent un dossier de 3-8-2 à leurs 13 derniers matchs. Brendan Leipsic, échangé par les Golden Knights de Las Vegas lundi, a obtenu deux aides.

Les Rangers s’étaient pourtant forgé une avance de 3-0 après 20 minutes de jeu, mais les Canucks, qui ont dominé leurs adversaires 55-27 au chapitre des tirs, n’ont jamais baissé les bras et ont nivelé le pointage trois fois.