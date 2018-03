DUBAÏ, Émirats arabes unis — Lucas Pouille s’est approché à une victoire d’une troisième finale consécutive sur le circuit de l’ATP quand il a pris la mesure de Yuichi Sugita 3-6, 6-3, 6-2 en quarts de finale des Championnats de Dubaï.

Le Français, deuxième tête de série, a gagné le tournoi de Montpellier en février et a atteint la finale à Marseille la semaine dernière.

Après avoir perdu la première manche, Pouille a haussé son jeu d’un cran. Après un as et neuf coups gagnants dans cette première manche, il en a réussi 13 et 37 dans les deux dernières.

Seul le Serbe Filip Krajinovic se dresse entre Pouille et cette finale. La septième tête de série a éliminé le Russe Evgeny Donskoy 6-1, 6-2.

Le Tunisien Malek Jaziri a remporté le duel de détenteurs de laissez-passer qu’il a livré au Grec Stefanos Tsitsipas, 6-4, 3-6, 6-3. Jaziri, tombeur du favori Grigor Dimitrov dès le premier tour, affrontera l’Espagnol classé troisième Roberto Bautista Agut dans le carré d’as.

Bautista Agut a défait le Croate Borna Coric 7-6 (4), 6-4. Il s’agit de sa première participation aux demi-finales de ce tournoi en six tentatives.