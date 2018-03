SARASOTA, Fla. — Chris Davis ne veut pas oublier ses modestes chiffres de 2017. Le joueur de premier but des Orioles veut plutôt que ça lui serve de motivation.

Davis a récolté 26 circuits et 61 points produits l’an dernier, une saison très décevante pour lui. En janvier 2016, Baltimore a accordé 161 M $ pour sept ans à l’auteur de 53 longues balles en 2013 et de 47 en 2015.

Davis n’a frappé que pour ,215 la saison dernière. En 128 matches (il a raté un mois à cause d’une blessure à l’oblique), il a été retiré au bâton 195 fois.

«J’ai laissé passer trop de prises, peu importe quand dans le compte, a confié Davis. Ce n’est pas qui je suis comme frappeur. Ça ne l’a jamais été.»

Les Orioles misent sur des cogneurs depuis quelques années. En 2017, ils ont terminé cinquièmes dans le baseball majeur avec 232 circuits.

«Nous devrions encore marquer notre bonne part de points, dit Davis. C’est au monticule que ce n’était pas aussi rose. Nous n’avons pas eu le genre de saison que nous voulions à ce niveau.»

Les Orioles ont eu une fiche de 75-87, leur première saison perdante depuis 2011, quand Davis est arrivé des Rangers du Texas par transaction, en juillet. Ils ont échappé 19 de leurs 23 derniers matches.

«Il n’y avait pas grand-chose à célébrer (l’an dernier), a dit Davis. Peu importe la fiche, nous sommes disparus de la carte au moment où ça comptait le plus. Il y a des ajustements à faire, c’est certain. Dans mon cas, ce sera surtout mental. L’approche mentale, c’est vraiment le point de départ, à mon avis.»

À l’écart pendant quelques jours, le coude droit endolori, Davis croit que les siens peuvent se tailler une place en séries en 2018.

«Nous n’avons jamais été l’équipe la plus excitante, reconnaît Davis. Les observateurs voient d’autre clubs comme champions de section, et c’est correct. Je pense que ça nous va bien d’être plus discrets. Nous allons continuer dans la même voie.»