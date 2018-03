EDMONTON — Une bonne vingtaine de partisans comptaient se rendre à Edmonton en vue du match Predators – Oilers, jeudi, pour voir un joueur autochtone faire ses débuts dans la LNH.

Jouant avec Bakersfield dans la Ligue américaine, Ethan Bear, de la Première Nation Ochapowace, dans le sud-est de la Saskatchewan, a reçu l’appel mardi pour graduer avec les Oilers.

La chef Margaret Bear, qui n’est pas de la famille du joueur, comptait assister au match de jeudi à Rogers Place, avec les parents du défenseur de 20 ans et une bonne vingtaine de membres de la nation crie.

Elle dit que plusieurs autres personnes prévoient assister au match de samedi à Edmonton, quand les visiteurs seront les Rangers de New York.

«C’est un événement historique et nous sommes tellement fiers d’Ethan, a dit Margaret Bear. Notre communauté, nos jeunes, nos aînés, nos leaders et nos familles sont remplis de joie en ce moment.»

Margaret Bear ajoute qu’Ethan est non seulement une source de fierté pour son peuple, mais aussi un modèle de qui s’inspirer.

«Les jeunes peuvent voir que peu importe la voie que vous empruntez dans la vie, si vous y mettez du coeur et que vous travaillez fort, vous pouvez réussir dans ce que vous voulez.»

Ethan Bear est un choix de cinquième tour des Oilers en 2015. Il était le capitaine des Thunderbirds de Seattle quand ces derniers ont remporté le championnat de la Ligue de l’Ouest, le printemps dernier.

Athlète de cinq pieds 11 et 209 livres, il a fourni six buts et 16 points en 34 matches avec les Condors, cette saison.

Il n’y a qu’une poignée de joueurs autochtones dans la LNH, incluant le gardien de but Carey Price, du Canadien de Montréal.