ACAPULCO, Mexique — Stefanie Voegele, de la Suisse, a surpris la favorite Sloane Stephens en quarts de finale au tournoi d’Acapulco, jeudi, signant une victoire de 6-4, 5-7 et 6-2.

Voegele est 183e à la WTA. Stephens, reine à Flushing Meadows l’an dernier, est 13e.

Voegele a eu l’avantage 7-5 pour les bris, en plus de récolter les six as de la rencontre.

Sa prochaine rivale sera Shuai Zhang, de la Chine, ou bien Rebecca Peterson, de la Suède.

Chez les hommes, l’Allemand Alexander Zverev, deuxième tête d’affiche, a prévalu 6-4 et 6-1 face à Ryan Harrison, des États-Unis.

Le match s’est réglé en 68 minutes. Zverez a obtenu quatre bris en sept occasions. Il a permis quatre balles de bris, mais il a résisté à chaque fois.