BOISBRIAND, Qc — Alex Barré-Boulet et Alexandre Alain ont tous les deux récolté un but et deux mentions d’assistance pour permettre à l’Armada de Blainville-Boisbriand d’écraser les Cataractes de Shawinigan 6-2, jeudi soir.

Pascal Corbeil et Tobie Paquette-Bisson ont tous les deux inscrit un but et une aide, tandis que Drake Batherson et Rémy Anglehart ont complété la marque pour l’Armada, qui a signé un deuxième gain consécutif. Samuel Bolduc et Alexander Katerinakis ont également obtenu deux mentions d’assistance.

Samuel Blier et Jérémy Manseau ont offert la réplique du côté des Cataractes, qui affichent un dossier de 1-7-2 lors de leurs 10 dernières rencontres.

Mikhail Denisov a repoussé 15 des 17 tirs dirigés vers lui pour l’Armada, tandis que son vis-à-vis, Lucas Fitzpatrick, a réalisé 25 arrêts dans la défaite.

Alors qu’ils menaient 2-0 après 20 minutes de jeu, les hommes de Joël Bouchard ont profité d’un avantage numérique en deuxième période pour se forger une avance de trois buts.

L’arrêt de Fitzpatrick aux dépens de Katerinakis a permis Manseau de revenir à la charge quelques minutes plus tard, réduisant l’écart 3-1. Posté devant le filet adverse, le joueur de centre des Cataractes a profité du lancer Samson provenant de la pointe pour frapper la rondelle en plein vol.

Exactement cinq minutes plus tard, les Cataractes ont de nouveau frappé à la porte de l’Armada, s’approchant dangereusement de l’égalité. Après une entrée de territoire à deux contre un, Blier a profité du momentum pour loger la rondelle par-dessus d’épaule de Denisov.

Batherson n’a toutefois pas perdu de temps pour remettre l’Armada sur le droit chemin. Dès la mise en jeu suivante, l’attaquant de l’Armada, laissé complètement libre à la gauche de Fitzpatrick, a enfilé son 26e but de la saison, redonnant les devants 4-2 aux siens.

Barré-Boulet a inscrit son 50e but de la saison en troisième période, scellant ainsi la victoire.