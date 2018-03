MÉXICO — Tiger Woods ajoute un autre tournoi à son agenda afin de se préparer de son mieux en vue du Tournoi des Maîtres.

Le circuit de la PGA a annoncé qu’il s’était inscrit au championnat Valspar à Innisbrook la semaine prochaine. Woods n’a jamais disputé ce tournoi présenté près de Tampa, en Floride, bien qu’il ait déjà joué sur le parcours d’Innisbrook lorsque ce club accueillait le classique JC Penney, un tournoi par équipes mixtes.

Il s’agira de son troisième tournoi en quatre semaines au circuit de la PGA depuis son retour à la compétition à la suite d’une quatrième opération au dos.

Woods a terminé à égalité au 23e rang à Torrey Pines, et il a ensuite pris deux semaines de congé et il n’a pu se qualifier pour les rondes du week-end à Riviera et s’est classé 12e la semaine dernière à la classique Honda.

Woods a également annoncé qu’il sera la semaine suivante au tournoi sur invitation Arnold Palmer, qu’il a remporté à huit reprises.