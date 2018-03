PARIS — Le Paris Saint-Germain et les dirigeants de l’équipe nationale du Brésil sont sur la même longueur d’ondes en ce qui a trait à la blessure de Neymar, a déclaré l’entraîneur-chef du club français, Unai Emery.

Neymar, la vedette d’un transfert record de 222 millions d’euros (347 millions $ CAN) en provenance de Barcelone l’été dernier, doit être opéré au pied droit ce week-end.

Le PSG avait d’abord annoncé qu’il ne serait pas opéré, avant de dire le contraire 24 heures plus tard. Le club a ensuite permis à Neymar de se rendre au Brésil pour l’intervention chirurgicale.

Il est déjà acquis que Neymar ratera le match retour de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, mardi prochain. Le PSG tire de l’arrière 3-1. Selon le médecin de l’équipe brésilienne, Rodrigo Lasmar, l’absence du joueur vedette pourrait aller jusqu’à trois mois.

Quand on lui a demandé si le club avait perdu le contrôle de Neymar, Emery a déclaré que les deux parties travaillent de concert dans ce dossier.

«À l’interne, tout est clair, a-t-il souligné. Nous avons d’abord écouté le diagnostic de nos médecins. Ensuite, nous avons entendu le médecin de l’équipe nationale du Brésil. Depuis que nous sommes au courant de cette blessure, nous avons tenté de trouver la meilleure solution à la fois pour le joueur et le club.»

Neymar s’est blessé dimanche alors que l’équipe de tête de la Ligue 1 française a vaincu Marseille 3-0. Après une batterie de tests, le PSG a annoncé qu’il souffrait d’une fissure du cinquième métatarse à son pied droit et d’une entorse à la cheville. Ce diagnostic a été contesté par Lasmar, qui a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une simple fissure, mais «d’une fracture importante à un orteil au milieu du pied».

Après avoir vu les radiographies de Neymar, Emery a répété que la blessure avait été bien diagnostiquée par les médecins du PSG.

«Je ne peux pas dire s’il y a fracture ou non, a indiqué Emery. Mais je peux clairement voir une fissure au cinquième métatarse. J’ai déjà subi ce genre de blessure et je sais comment on s’en remet. Pour nous, ça demeure une entorse à la cheville et une fissure au cinquième métatarse.»

Le PSG et le Brésil n’ont pas les mêmes intérêts dans ce dossier. Si le club français peut faire tourner le vent et vanicre le Real pour passer en quarts de finale de la Ligue des Champions, il pourrait être tenté de précipiter le retour de Neymar afin qu’il soit disponible. Le Brésil souhaite davantage qu’il soit rétabli en vue de la Coupe du monde, qui sera lancée le 14 juin en Russie. Le Brésil joue son premier match trois jours plus tard, contre la Suisse.