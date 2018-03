MÉXICO — Shubhankar Sharma a terminé la deuxième ronde en réussissant trois oiselets consécutifs et il a remis une carte de 66 (moins-5), vendredi, lors du Championnat mondial de Mexico.

Sharma a amorcé sa ronde en inscrivant un aigle, mais il a aussitôt commis deux bogueys consécutifs. Le golfeur indien s’est toutefois ressaisi sur le parcours du Club de golf Chapultepec. Âgé de seulement 21 ans, Sharma s’est donné une priorité de deux coups sur ses plus proches poursuivants.

Sharma a montré un pointage cumulatif de moins-11. Le champion du Tournoi des Maîtres Sergio Garcia (65), Xander Schauffele (68) et Rafa Cabrera Bello (67) suivent à moins-9.

Le champion en titre de l’événement, Dustin Johnson, est lui aussi dans la course en vertu d’une ronde de 66. Il accuse quatre coups de retard et il se retrouve à égalité au cinquième échelon avec six autres joueurs.

Adam Hadwin, le seul Canadien à prendre part à ce tournoi, a joué 71. Il est à égalité en 32e position, à moins-1.