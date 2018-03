BROOKLYN, N.Y. — Voici cinq moments marquants du match disputé vendredi soir au Barclays Center entre les Islanders de New York et le Canadien de Montréal.

Un début souhaité

Il n’y a pas meilleure façon de commencer un match à l’étranger en imposant son rythme. Le Canadien s’est occupé d’accomplir cette tâche dans les premières minutes de la période initiale. En entrée de zone, Jonathan Drouin a remis la rondelle à Alex Galchenyuk, qui a simplement dirigé l’objet au filet. Malgré son petit gabarit, Brendan Gallagher s’est posté devant le gardien des Islanders Jaroslav Halak et il a habilement fait dévier le disque pour enfiler son 22e but de la campagne, un sommet chez le Tricolore.

Le travail est récompensé

Pendant que le Bleu-blanc-rouge n’a pas réussi à tirer sur le filet dans les 17 dernières minutes du premier engagement, les Islanders ont travaillé d’arrache-pied pour niveler le pointage. Avec seulement 5,6 secondes à écouler, Brock Nelson a effectué une belle remise à Tanner Fritz. L’attaquant de 26 ans a laissé dans la brume Phillip Danault et il s’est faufilé derrière Jeff Petry avant de loger la rondelle par-dessus le bloqueur de Charlie Lindgren, qui s’était dressé devant les attaques répétées de ses adversaires.

La deuxième est la bonne

Alex Galchenyuk a permis au Canadien de prendre les devants en début de deuxième tiers, mais l’avance n’a pas tenu longtemps. Josh Bailey a d’abord reçu un cadeau d’Andrew Shaw et il s’est amené seul devant Charlie Lindgren. Le gardien a toutefois fermé la porte. Quelques secondes plus tard, les hommes de Claude Julien ont commis un autre revirement, cette fois en zone ennemie, et qui d’autre que Bailey pour en profiter. L’ailier des Islanders a cette fois usé de son tir du revers pour tromper la vigilance de Lindgren.

Soirée fructueuse

Alex Galchenyuk avait été plus tranquille offensive au cours des cinq dernières parties, n’obtenant qu’un seul point, mais il a poursuivi sa soirée fructueuse en enfilant l’aiguille pour une deuxième fois en un peu plus de huit minutes. Le défenseur des Islanders Nick Leddy a cafouillé dans sa zone et il a envoyé la rondelle directement sur la lame du bâton de Mike Reilly. Acquis il y a moins d’une semaine, le défenseur des Montréalais n’a pas mis de temps pour repérer Galchenyuk, fin seul au cercle droit. Le numéro 27 a utilisé son puissant tir sur réception pour déjouer Jaroslav Halak et placer à nouveau le Canadien en avant.

La cerise sur le sundae

Le Tricolore s’est donné une priorité de 4-3 grâce à Paul Byron lors du troisième engagement, mais c’est le cinquième but qui a probablement fait le plus plaisir à ses joueurs. À son cinquième match en carrière dans la LNH, le défenseur Noah Juulsen a hérité du disque à la ligne bleue et il a décoché un violent lancer frappé qui a fait bouger les cordages. L’arrière de 20 ans a inscrit son premier but en carrière dans le circuit Bettman et il est arrivé à un bon moment, alors qu’il est venu couronner la victoire de son équipe.