ACAPULCO, Mexique — La championne en titre, l’Ukrainienne Lesia Tsurenko, a atteint la finale au tournoi d’Acapulco, en vertu d’un gain de 6-2, 6-4 face à l’Australienne Daria Gavrilova, vendredi.

La septième favorite du tournoi Tsurenko croisera le fer avec la gagnante du duel opposant la Suissesse Stefanie Voegele à la Suédoise Rebecca Peterson, dans l’autre match de demi-finale.

Chez les hommes, le Sud-Africain Kevin Anderson, cinquième tête de série, a battu l’Américain Jared Donaldson 6-3, 4-6, 6-3 dans le premier match de demi-finale. L’Allemand Alexander Zverev affrontera l’Argentin Juan Martin del Potro un peu plus tard en soirée.

Tsurenko menait 5-0 au deuxième set avant d’achever Gavrilova lors de la septième balle de match.

«Ça devenait de plus en plus difficile lors de la deuxième manche parce que sa stratégie défensive était formidable, a déclaré Tsurenko. C’était déconcertant pour moi et j’ai fait beaucoup d’erreurs, peut-être parce que j’ai manqué de concentration. Je suis très contente de l’issue du match.»