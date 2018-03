RALEIGH, N.C. — Teuvo Teravainen et Justin Williams ont enfilé l’aiguille en troisième période et les Hurricanes de la Caroline sont venus de l’arrière pour battre les Devils du New Jersey 3-1, vendredi soir.

Teravainen a brisé l’égalité en dirigeant un tir à 9:37 de la troisième période, ce qui a permis aux Hurricanes de prendre les devants 2-1. Williams a ajouté un but dans un filet désert alors qu’il ne restait que 21 secondes à la rencontre. Derek Ryan a également touché la cible et Cam Ward a repoussé 25 tirs pour aider la formation de la Caroline à remporter un deuxième match d’affilée, après avoir encaissé six revers consécutifs.

Grâce à cette victoire, la troupe de Bill Peters s’est temporairement hissée au dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Est, aux côtés des Blue Jackets de Columbus.

Le but de Taylor Hall en deuxième période lui a permis de prolonger à 24 sa séquence de matchs avec au moins un point. Il a enfilé l’aiguille lors de six de ses sept dernières rencontres et 17 de ses 29 buts cette saison ont été marqués depuis le 1er janvier.

Keith Kinkaid a effectué 27 arrêts pour les Devils, qui se sont inclinés lors de la série de deux matchs aller-retour.