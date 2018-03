CHARLOTTETOWN — Ivan Kosorenkov a secoué les cordages à quatre reprises et les Tigres de Victoriaville ont infligé un cuisant revers de 9-0 aux Islanders de Charlottetown, vendredi soir.

Kosorenkov a marqué trois buts en au troisième engagement après avoir touché la cible en période médiane, pour porter sa récolte personnelle à 33 buts.

Maxime Comtois a pour sa part obtenu un but et quatre mentions d’assistance. Vitalii Abramov et Simon Lafrance ont tous les deux récolté un but et deux aides. Vincent Lanoue, un but une mention d’aide, et Mathieu Sévigny ont complété la marque du côté des Tigres, qui ont signé une cinquième victoire consécutive.

Étienne Montpetit a quant à lui repoussé 31 lancers pour récolter son troisième blanchissage de la saison.

Les Islanders n’ont pas été en mesure de profiter de l’un des cinq avantages numériques offerts par les Tigres. La troupe de Louis Robitaille a bénéficié de trois des six avantages numériques et d’un désavantage numérique pour se porter à la marque.

Matthew Welsh a été contraint de céder sa place devant le filet des Islanders après avoir accordé cinq buts en 28 tirs. Dakota Lund-Cornish a cependant alloué quatre buts en 18 lancers par la suite.

Sea Dogs 1 Titan 5

Liam Murphy a complété un tour du chapeau pour mener le Titan d’Acadie-Bathurst vers une victoire de 5-1 devant les Sea Dogs de Saint-Jean.

Noah Dobson, un but et une mention d’assistance, et Adam Holwell ont également sonné la charge pour le Titan, qui affiche un dossier de 8-1-1 lors de ses 10 dernières rencontres.

Kevin Mason a été le seul du côté des Sea Dogs à répliquer.

Evan Fitzpatrick a repoussé 21 des 22 rondelles dirigées vers lui pour le Titan, tandis que son vis-à-vis, Matthew Willams, a réalisé 38 arrêts.

Armada 3 Remparts 2 (Fusillade)

Drake Batherson a récolté un but et une aide, en plus de déjouer Antoine Samuel en tirs de barrage, et l’Armada de Blainville-Boisbriand a finalement eu le dessus 3-2 sur les Remparts de Québec.

Luke Henman a lui aussi inscrit un but et une mention d’assistance pour l’Armada, qui a enfilé une quatrième victoire consécutive. Émile Samson a pour sa part réalisé 21 arrêts et a repoussé deux des trois tirs en fusillade.

Sam Dunn et Olivier Mathieu ont fait mouche en première et en troisième période, tandis que Samuel a bloqué 32 rondelles dans la défaite.

Océanic 2 Voltigeurs 9

Nicolas Guay a récolté deux buts et une aide pour permettre aux Voltigeurs de Drummondville d’écraser l’Océanic de Rimouski 9-2.

Robert Lynch a marqué un but en plus de récolter quatre mentions d’assistance. Joe Veleno et Nicolas Beaudin ont tous les deux obtenu un but et deux aides. Morgan Adams-Moisan, un but et une aide, Cédric Desruisseaux et Connor Bramwell ont également noirci la feuille de pointage.

Olivier Rodrigue a pour sa part repoussé 30 lancers dans la victoire.

Alexis Lafrenière et Samuel Dove-McFalls ont été les seuls buteurs du côté de l’Océanic. Après avoir accordé trois buts en six tirs, le gardien partant Colten Ellis a été remplacé par Jimmy Lemay en première période. Lemay a par la suite cédé à six reprises en 25 lancers.

Olympiques 5 Cataractes 1

Dawson Theede et Shawn Boudrias ont chacun enfilé deux buts pour mener les Olympiques de Gatineau vers un gain de 5-1 aux dépens des Cataractes de Shawinigan.

Theede s’est également fait complice d’Anthony Beauchamp, qui a fait bouger les cordages en deuxième période pour les Olympiques, qui présentent un dossier de 6-2-2 lors de leurs 10 derniers matchs. Creed Jones a pour sa part bloqué 23 rondelles.

Antoine Demers a gâché le blanchissage de Jones en deuxième période, tandis que Mathieu Bellemare a cédé à cinq reprises en 24 tirs.

Screaming Eagles 4 Foreurs 1

Phélix Martineau a marqué ses 27e et 28e buts de la saison et les Screaming Eagles ont battu les Foreurs de Val-d’Or 4-1.

Declan Smith et Isiah Campbell ont également trouvé le fond du filet du côté des Screaming Eagles.

Nicolas Ouellet a inscrit le seul but des Foreurs en première période.

Kyle Jessiman a repoussé 19 des 20 tirs dirigés vers lui pour les Screaming Eagles, tandis que son vis-à-vis, Jonathan Lemieux, a accordé quatre buts en 44 lancers.

Saguenéens 5 Drakkar 6 (Fusillade)

Christopher Merisier-Ortiz a enfilé un but et a récolté une aide et Jordan Martel a joué les héros en tirs de barrage pour permettre au Drakkar de Baie-Comeau de signer une quatrième victoire consécutive, en vertu d’un gain de 6-5 devant les Saguenéens de Chicoutimi.

Nathan Légaré, Ivan Chekhovich, Isaiah Gallo-Demetris et Martel ont également sonné la charge pour le Drakkar, tandis que Francis Leclerc a repoussé 30 tirs et a été impeccable en trois lancers en fusillade.

Kevin Klima et Samuel Houde ont tous les deux touché la cible à deux reprises, en plus de récolter des mentions d’assistance. Kelly Klima a pour sa part enregistré un but et deux aides.

Alexis Shank a réalisé 26 arrêts dans la défaite.

Phoenix 3 Huskies 2 (Prolongation)

Reilly Pickard a tenu le fort en repoussant 31 rondelles et Nicolas Poulin a dénoué l’impasse en enfilant l’aiguille à 3:12 de la période de prolongation pour permettre au Phoenix de Sherbrooke de l’emporter 3-2 face aux Huskies.

Benjamin Tardif et Samuel Poulin ont tous les deux fait mouche en troisième période pour permettre au Phoenix d’effacer un déficit de 2-0 et de forcer la tenue d’une période supplémentaire.

Mathieu Boucher et Alex Beaucage ont fait bouger les cordages en première période pour permettre aux Huskies de se forger une avance de deux buts. Zachary Émond, qui a fait face à 15 lancers en première période, s’est effondré en troisième période, allouant en tout trois buts en 38 tirs.