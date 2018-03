DENVER — Nathan MacKinnon a récolté deux buts et trois mentions d’aide, Mikko Rantanen a inscrit un but et trois aides et l’Avalanche du Colorado a écrasé le Wild du Minnesota 7-1, vendredi soir.

Il s’agit du plus grand nombre de points amassés dans une rencontre par MacKinnon, qui a également réussi un sommet personnel en carrière en récoltant 31 buts et 45 aides depuis le début de la saison. C’est la première fois en cinq saisons dans la LNH qu’il atteint le plateau des 30 buts.

Tyson Barrie a enfilé l’aiguille en plus d’obtenir une aide, tandis que Gabriel Landeskog, Carl Soderberg et Matt Nieto ont complété la marque pour l’Avalanche, qui a gagné du terrain dans la course aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Ouest. L’Avalanche a remporté 13 de ses 14 dernières rencontres à domicile.

Semyon Varlamov a pour sa part repoussé 29 rondelles dans la victoire.

Mikko Koivu a été le seul buteur du Wild, qui a encaissé deux revers d’affilée après avoir remporté cinq matchs de suite.

Devan Dubnyk a alloué cinq buts en 17 tirs avant d’être remplacé par Alex Stalock, après le but de Soderberg. Stalock a réalisé sept arrêts.