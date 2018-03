CALGARY — Henrik Lundqvist a égalé un sommet en carrière en repoussant 50 rondelles lors d’un deuxième match consécutif pour mener les Rangers de New York vers une victoire de 3-1 devant les Flames de Calgary, vendredi soir.

Acquis des Bruins de Boston dimanche dernier, Ryan Spooner a mené les Rangers (29-30-6) avec un but et une mention d’assistance. L’attaquant de 26 ans affiche un rendement de sept points, dont un but, en trois matchs, depuis la transaction qui a envoyé Rick Nash aux Bruins.

Kevin Hayes et Pavel Buchnevich ont également touché la cible pour la formation new-yorkaise. Après avoir battu les Canucks de Vancouver 6-5 au début de leur périple dans l’Ouest canadien, les Rangers tenteront de balayer leur série de matchs à l’étranger lorsqu’ils affronteront les Oilers d’Edmonton dimanche.

Brett Kulak a marqué le seul but des Flames (32-25-9), qui ont encaissé trois défaites de suite et s’enlisent dans la course aux séries dans l’Association de l’Ouest. Jon Gillies, qui remplace le vétéran Mike Smith, tombé au combat, a réalisé 24 arrêts.