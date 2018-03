CHANGCHUN, Chine — Suite aux deux premières épreuves, Laurent Dubreuil de Lévis, occupe le 13e rang du classement cumulatif aux Championnats mondiaux de sprint, en patinage de vitesse longue piste.

Samedi, Dubreuil a fini 10e au premier 500 m (35,07 secondes) et 17e au premier 1000 m (1:11,04).

Le Norvégien Havard Holmefjord Lorentzen, gagnant du 500 m (34,89) et deuxième au 1000 m (1:09,21) est au premier rang, suivi des Néerlandais Kai Verbij, septième au 500m et troisième au 1000 m, et Kjeld Nuis, 12e au 500m et premier au 1000m.

«Le 500 m était très bon, à seulement 0,19 seconde du gagnant et champion olympique (Holmefjord Lorentzen), a dit Dubreuil, seul Canadien en lice. C’est ma meilleure course depuis novembre. Mon 1000 m a par contre été très difficile. Je n’avais pas la forme nécessaire pour un bon dernier tour sur cette glace lente. J’espère améliorer mon rang dans les deux courses de dimanche.»