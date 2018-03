CRANS MONTANA, Suisse — Victorieuse samedi en super-G, Tina Weirather a pris place au sommet du classement de la disciple avec une course à disputer, à la Coupe du monde de ski alpin féminin.

Médaillée de bronze aux JO, la skieuse du Liechtenstein elle a ravi la première place à la Suisse Lara Gut, septième samedi.

Weirather a un coussin de 46 points en vue de l’épreuve finale le 15 mars à Are, en Suède.

Weirather a remporté le globe en super-G la saison dernière, battant la Slovène Ilka Stuhec par cinq points.

«(Le globe) est la plus grande récompense dans notre sport, dit-elle. Ça signifie plus qu’une médaille olympique, qui se décide en une seule course, et pour laquelle il y a toujours un élément de chance. Un globe n’est jamais une question de chance.»

Weirather a gagné en 1:02,17, battant par 36 centièmes la médaillée d’argent des Jeux olympiques, l’Autrichienne Anna Veith.

«Tout était possible (samedi), mais j’ai voulu en faire trop, a dit Veith. C’est ce qui m’a amenée à faire une erreur en fin de piste.»

La Suisse Wendy Holdener a eu 38 centièmes de retard en troisième position, son meilleur résultat en carrière en super-G. Elle méritait son premier podium d’une épreuve de vitesse.

L’Autrichienne Christine Scheyer a aussi obtenu le meilleur résultat de sa carrière en super-G, une sixième place.

L’Américaine Mikaela Shiffrin, meneuse au classement général, n’y était pas, se préparant pour les courses techniques de la semaine prochaine à Ofterschwang, en Allemagne.

Holdener est deuxième au classement général mais avec 611 points d’écart, elle n’a que de très minces chances de rattraper Shiffrin.