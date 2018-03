TAMPA, Fla. — Après avoir cumulé cinq points en temps régulier, Steven Stamkos a marqué le but vainqueur en fusillade, samedi, permettant au Lightning de Tampa Bay de l’emporter 7-6 contre les Flyers de Philadelphie.

Non satisfait de ses deux buts et trois passes jusque là, Stamkos a fait mouche au troisième tour, après un but de Brayden Point au tour précédent. Ils ont été les seuls à marquer en fusillade.

Stamkos a conclu la rencontre avec 23 points à ses 19 derniers matches.

Claude Giroux avait nivelé le score avec 2:53 au cadran en troisième période. Également auteur d’une passe, il a fini le match avec 20 points à ses 15 dernières rencontres.

Victor Hedman a récolté deux buts et deux passes, aidant le Lightning à mériter un sixième gain à leurs sept derniers matches.

Dan Girardi et J.T. Miller ont aussi marqué pour les vainqueurs. Miller touchait la cible pour la première fois dans son nouvel uniforme, lui qui est passé des Rangers au Lightning lundi.

De retour après deux matches à l’écart (haut du corps), Nikita Kucherov a été complice de trois buts. Il domine la LNH avec 85 points, dont 52 passes.

Andrei Vasilevskiy a fait 37 arrêts, huit de plus que Petr Mrazek.

Nolan Patrick, Jakub Voracek, Robert Hagg, Jori Lehtera et Ivan Provorov ont inscrit les autres buts des Flyers, qui étaient invaincus à leurs sept derniers matches à l’étranger.