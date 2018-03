VICTORIAVILLE, Qc — Maxime Comtois a fait bouger les cordages à deux reprises en plus d’obtenir une mention d’aide et les Tigres de Victoriaville ont signé un sixième gain consécutif en vertu d’une victoire de 7-3 devant les Sea Dogs de Saint-Jean, samedi.

Comtois a récolté huit points, dont trois buts, à ses deux derniers matchs.

Vitalii Abramov a pour sa part récolté un but trois passes, tandis que Jimmy Huntington et Dominic Cormier ont chacun inscrit un but et une mention d’aide. Simon Lafrance et Chase Harwell ont complété la marque pour les Tigres. Tristan Côté-Cazenave a quant à lui bloqué 24 rondelles.

Nathan Larose, Cole Reginato et Aiden MacIntosh ont répliqué du côté des Sea Dogs, tandis qu’Alex D’Orio a réalisé 42 arrêts dans la défaite.

Larose avait pourtant donné les devants aux Sea Dogs en première période, grâce à son troisième but de la saison.

Cormier a cependant répliqué pour les Tigres avant que les deux équipes retraitent au vestiaire pour le premier entracte.

Les hommes de Louis Robitaille ont par la suite enchaîné quatre buts en période médiane pour se forger une importante avance de 5-1.

Comtois et Huntington ont creusé l’écart 7-1 au troisième vingt.

Reginato et MacIntosh ont sonné la charge pour les Sea Dogs à 23 secondes d’intervalle en fin de rencontre, mais il était déjà trop tard.

Armada 3 Voltigeurs 4 (Fusillade)

Cédric Desruisseaux a enfilé l’aiguille à deux reprises en première période et Nicolas Guay a trompé la vigilance de Mikhail Denisov en tirs de barrage pour permettre aux Voltigeurs de Drummondville de l’emporter 4-3 devant l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Brandon Skubel a lui aussi trouvé le fond du filet au premier engagement, tandis que Guay a obtenu une mention d’aide.

Olivier Rodrigue, qui a cédé à trois reprises lors des deux dernières périodes, a réalisé 38 arrêts et a frustré Alex Barré-Boulet, Drake Batherson et Rémy Anglehart en fusillade.

Alexandre Alain, Barré-Boulet et Anglehart ont noirci la feuille de pointage pour l’Armada, qui a encaissé un premier revers en cinq matchs. Denisov a repoussé 21 des 34 rondelles dirigées vers lui.

Mooseheads 2 Saguenéens 4

Kevin Klima a enfilé ses 33e et 34e buts à 37 secondes d’intervalle en deuxième période et les Saguenéens de Chicoutimi sont venus de l’arrière pour vaincre les Mooseheads d’Halifax 4-2.

Tirant de l’arrière 2-0 après 25 minutes de jeu, les hommes de Yanick Jean ont enfilé quatre buts sans riposte pour mettre la main sur la victoire.

Zachary Lavigne et Liam Stevens ont également trouvé le fond du filet du côté des Saguenéens, tandis que Samuel Houde a obtenu deux mentions d’aide.

Connor Moynihan, avec l’avantage d’un homme, et Maxime Fortier, en désavantage numérique, ont marqué pour les Mooseheads.

Zachary Bouthillier a repoussé 38 tirs pour les Saguenéens, alors que son vis-à-vis, Blade Mann-Dixon, a réalisé 24 arrêts.

Titan 5 Wildcats 3

Jeffrey Truchon-Viel a secoué deux fois les cordages pour mener le Titan d’Acadie-Bathurst vers une victoire de 5-3 sur les Wildcats de Moncton.

Antoine Morand, un but une aide, Noah Dobson, un but et deux aides, et German Rubstov se sont inscrits au pointage pour le Titan, qui a mis la main sur un quatrième gain consécutif.

Evan Fitzpatrick a bloqué 19 rondelles dans la victoire.

Jeremy McKenna, James Phelan et Daniil Mironamov ont fait mouche du côté des Wildcats, tandis que Mark Grametbauer a stoppé 35 lancers.

Océanic 6 Oympiques 4

Dmitry Zavgorodniy a marqué deux buts et l’Océanic de Rimouski est venu de l’arrière pour vaincre les Olympiques de Gatineau 6-4.

L’Océanic perdait 4-1 en troisième période quand Zavgorodniy a commencé le bal en touchant la cible deux fois en 2:49. Son équipe a inscrit cinq buts sans riposte pour retrouver le chemin de la victoire après avoir vu sa séquence de trois gains prendre fin.

Mathieu Bizier, Denis Mikhnin, Carson MacKinnon et Mathieu Nadeau ont aussi enfilé l’aiguille pour l’Océanic, qui a dépassé le Titan d’Acadie-Bathurst pour s’emparer du deuxième rang du classement de la LHJMQ.

Mikhail Shestopalov a récolté un but et deux aides pour les Olympiques, qui n’ont gagné qu’un match à leurs cinq derniers. Giordano Finoro, Maxim Trépanier et Dawson Theede ont aussi fait bouger les cordages.

Colten Ellis a signé une 31e victoire pour l’Océanic, un sommet dans la LHJMQ et chez les recrues, grâce à 13 arrêts. Tristan Bérubé a quant à lui cédé cinq fois sur 26 lancers devant la cage des Olympiques.

Screaming Eagles 2 Huskies 5

Félix Bibeau a obtenu deux buts et une mention d’assistance et les Huskies de Rouyn-Noranda ont défait les Screaming Eagles du Cap-Breton 5-2.

Bibeau a inscrit le but victorieux en deuxième période et il a préparé le but d’assurance de Peter Abbandonato, au troisième engagement. Tommy Beaudoin et Mathieu Boucher ont aussi noirci la feuille de pointage pour les Huskies, qui n’ont pas perdu en temps réglementaire à leurs trois dernières parties.

Phélix Martineau et Ross MacDougall ont répliqué pour les Screaming Eagles, qui avaient remporté leurs deux dernières sorties.

Le gardien recrue Zachary Emond a connu un fort match pour les Huskies, repoussant 33 rondelles. Kevin Mandolese a réalisé 24 arrêts entre les poteaux des Screaming Eagles.

Phoenix 3 Foreurs 2 (Prol.)

Kevin Gilbert a mis fin au débat en prolongation et le Phoenix de Sherbrooke a battu les Foreurs de Val-d’Or 3-2.

Gilbert a complété un jeu de Thomas Grégoire pour permettre au Phoenix de rester invaincu en temps réglementaire à leurs neuf derniers matchs.

L’attaquant du Phoenix Nicolas Poulin a forcé la tenue d’une période supplémentaire en nivelant le pointage alors qu’il ne restait que 63 secondes à écouler en troisième période. Marek Zachar a aussi enfilé l’aiguille.

David Henley et Médérick Racicot ont touché la cible pour les Foreurs, qui n’ont pas connu la victoire à leurs sept dernières parties. Ils occupent le 16e et dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires.

Reilly Pickard a bloqué 23 des 25 tirs dirigés vers lui pour le Phoenix. Mathieu Marquis a alloué trois buts sur 34 lancers pour les Foreurs.