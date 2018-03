EDMONTON — Mika Zibanejad a récolté un but et une mention d’assistance, Alexander Georgiev a obtenu sa première victoire dans la LNH et les Rangers de New York sont venus à bout des Oilers d’Edmonton, 3-2, samedi.

Chris Kreider et Paul Carey ont également noirci la feuille de pointage pour les Rangers (30-30-6), qui ont remporté trois matchs d’affilée.

Connor McDavid et Ryan Nugent-Hopkins ont répliqué du côté des Oilers (27-34-4), qui ont encaissé un troisième revers consécutif.

Les Rangers ont pris les devants après seulement 54 secondes lorsque Zibanejad a effectué une passe transversale à Kreider, déjouant Cam Talbot, qui tentait d’effectuer un déplacement latéral. C’était la 13e fois cette saison que les Oilers allouaient un but lors du premier tir de la rencontre.

Les Oilers ont toutefois nivelé la marque à la sixième minute de jeu en deuxième période alors qu’un tir inoffensif de McDavid a trompé la vigilance de Georgiev.

Quelques instants plus tard, les Rangers ont repris les devants grâce à un tir de Zibanejad, en avantage numérique, et Carey a creusé l’écart 3-1 par la suite.

Les Oilers sont revenus à la charge avec trois minutes à jouer en période médiane lorsque McDavid, du revers, a repéré Nugent-Hopkins, qui a enfilé son 17e but de la saison.