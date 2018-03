ROCHESTER, N.Y. — Daniel Muzito-Bagenda et Justin Danforth ont tous les deux récolté un but et une mention d’assistance et les Americans de Rochester ont battu le Rocket de Laval 4-2, dimanche.

La formation lavalloise a encaissé un deuxième revers en trois matchs.

Kevin Porter et Zach Redmond ont également touché la cible pour les Americans. Adam Wilcox a quant à lui repoussé 21 des 23 tirs dirigés vers lui.

Adam Cracknell, son 22e de la saison, et Willie Corrin ont enfilé l’aiguille du côté du Rocket. Michael McNiven a réalisé 25 arrêts, dont 12 en troisième période.

Les deux gardiens ont fait face à beaucoup d’action au premier engagement. Cracknell a ouvert la marque à 9:08 du premier vingt grâce à un puissant tir dans la lucarne.

Redmond et Muzito-Bagenda ont toutefois profité d’un intervalle de 34 secondes quelques instants plus tard pour reprendre les devants 2-1.

Corrin a enfilé son premier but en carrière dans la Ligue américaine de hockey (LAH) pour remettre le Rocket sur le droit chemin. D’un tir frappé de la ligne bleue, le défenseur a nivelé la marque 2-2, tout juste avant que les deux équipes retraitent au vestiaire pour le premier entracte.

En période médiane, Danforth a bénéficié d’un revirement pour s’échapper et battre McNiven entre les jambières.

Porter a complété la marque pour les Americans dans un filet désert en fin de rencontre.