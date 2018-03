TUCSON, Ariz. — Steve Stricker a finalement réussi à atteindre le 18e trou lors de la ronde finale à la Classique Cologuard, mettant la main sur son premier titre du circuit des Champions de la PGA, dimanche.

Stricker a réussi à surmonter les obstacles en finale, un an après avoir bousillé ses chances de remporter le tournoi lorsqu’il avait envoyé son bois-3 à l’eau au dernier trou.

Le golfeur, qui a remporté 12 titres du circuit de la PGA, a réalisé un oiselet au 15e trou et a remis une carte de 69 (moins-4), frappant de nouveau un bois-3 au 18e trou, une normale-4. Il a terminé deux coups devant ses plus proches poursuivants, Jerry Kelly (65), Gene Sauers (70) et Scott Dunlap (71).

Stricker a terminé six fois dans le top trois au sein du circuit des 50 ans et plus, terminant à égalité au deuxième rang il y a deux semaines à la Classique Chubb. L’an dernier, il avait pris le deuxième rang à Tucson, après avoir commis sa bourde qui lui a valu la victoire.

Bob Estes (69), Olin Browne (69) et Rocco Mediate (72) ont terminé à égalité à moins-10.

Les Canadiens Rod Spittle (70) et Stephen Ames (75) ont été relégués aux 50e et 54e rangs.