RALEIGH, N.C. — Patrik Laine a marqué deux buts pour une deuxième partie de suite et les Jets de Winnipeg ont eu le meilleur sur les Jets de Winnipeg au compte de 3-2, dimanche soir.

Laine a réussi un troisième match de plus d’un but au cours de ses quatre dernières sorties. Il a porté à huit sa séquence de parties avec au moins un point. Il a récolté 10 buts et six mentions d’assistance lors de cette série de succès.

Paul Stastny a obtenu un but et une aide pour les Jets, qui montrent un dossier de 7-2 à leurs neuf derniers matchs pour s’approcher à six points des Predators de Nashville et du premier rang de la section Centrale. Connor Hellebuyck a repoussé 33 rondelles dans la victoire.

Teuvo Teravainen a fait bouger les cordages pour une quatrième partie consécutive. Jordan Staal a aussi inscrit un but pour les Hurricanes, qui n’ont gagné que deux de leurs neuf derniers matchs alors qu’ils tentent de s’emparer du huitième échelon dans l’Association Est. Cam Ward a effectué 20 arrêts.

Le but victorieux de Stastny était plutôt bizarre. Le tir de Ben Chiarot a touché le poteau et la rondelle a heurté le visage de l’arbitre Eric Furlatt. Stastny est sauté sur le disque libre et il l’a poussé dans une cage pratiquement abandonnée.