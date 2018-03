LAGOS, Portugal — Christine Sinclair a marqué deux fois pour aider le Canada à vaincre la Corée du Sud 3-0 à la Coupe d’Algarve.

Jessie Fleming, à sa 50e sélection, a marqué l’autre but des gagnantes.

Sinclair a d’abord ouvert la marque à la 24e minute, prenant son propre retour de penalty. Fleming a fait 2-0 à la 73e, un but préparé par la capitaine Sinclair, qui a complété la marque six minutes plus tard.

Ces buts portent le total en carrière de Sinclair à 172, 12 de moins que la marque de l’Américaine Abby Wambach. Il s’agissait de la 265e sélection de la Britanno-Colombienne au sein de l’équipe nationale.

Les Canadiennes, cinquièmes au monde, ont maintenant une fiche de 2-1-0 dans le tournoi, après avoir subi une défaite de 3-1 aux mains des Suédoises (no 10) et battu les Russes, 25es, 1-0.

La Corée occupe le 14e rang mondial.

Le Canada a maintenant une fiche de 7-1-0 face à la Corée.