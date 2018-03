MONTRÉAL — L’Impact de Montréal a conclu une entente avec le défenseur central français Rod Fanni, lundi.

Les deux parties se sont entendues sur les termes d’un contrat jusqu’au 30 juin 2018, qui comprend une option pour le reste de la saison.

Au cours de sa carrière de 15 ans, l’athlète de 36 ans a disputé 362 matchs en Ligue 1, la première division française.

Il a passé six saisons et demie dans l’uniforme de l’Olympique de Marseille, en deux périodes, aidant le club à remporter la Coupe de la Ligue en 2011 et en 2012.

Il a également évolué avec le RC Lens et l’OCG Nice.

Fanni a aussi joué 19 matchs de Coupe de France, 17 matchs de Coupe de la Ligue, 12 matchs de Ligue des champions de l’UEFA et 17 matchs de la Coupe UEFA/Ligue Europa.

Il a représenté le club qatari Al-Arabi SC et le club Charlton Athletic en 2015-16.

«Son arrivée va nous permettre de combler le vide laissé par la blessure de Zakaria Diallo, a déclaré l’entraîneur-chef de l’Impact, Rémi Garde, dans un communiqué. Rod va renforcer notre secteur défensif tout en apportant sa grande expérience au sein du groupe. J’ai apprécié la rapidité avec laquelle il a choisi de venir prendre part à notre projet dès l’instant où il a été libéré de son contrat par Marseille. Je suis certain que son apport sera très important pour les prochains matchs. «

Sur la scène internationale, Fanni a pris part à cinq matchs avec l’équipe nationale de la France, entre 2008 et 2010.

Il rejoindra la formation montréalaise après la réception de son certificat de transfert international et son examen médical.